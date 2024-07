Feira Cultural Itinerante - Reprodução/ Rede social

Feira Cultural Itinerante Reprodução/ Rede social

Publicado 03/07/2024 15:10

São Pedro da Aldeia - Nesta sexta-feira (5), os moradores do bairro Rua do Fogo e adjacências, em São Pedro da Aldeia, recebem a chegada da 10ª Feira Cultural Itinerante. A programação começa às 16h no campo do Santo Antônio, na Estrada da Rua do Fogo. O evento vai oferecer diversas atrações culturais, como feira de artesanato, DJ e apresentações de teatro e de dança com a participação da Escola de Artes Municipal, Companhia de Teatro Municipal e Ballet Municipal, além de concerto da Orquestra Sons da Aldeia.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou o retorno do evento. “Ficamos muito felizes em anunciar a retomada da nossa Feira Cultural Itinerante este ano. Lançamos esse projeto em 2022 e desde então as feiras têm sido um sucesso. Já passamos pelo Centro, Porto da Aldeia, Botafogo, Baleia, São João, Baixo Grande, Estação e Praia Linda levando uma programação diversificada. A ideia é ocupar as praças e espaços públicos, democratizando o acesso a arte e cultura. A cada edição, o público tem a oportunidade de conhecer e prestigiar os artistas e artesãos locais e, ao mesmo tempo, curtir um momento de diversão, entretenimento e lazer com suas famílias”, disse.



A programação inclui apresentação do DJ Felipe Paço, um dos contemplados pelo Edital de Chamamento nº 12/2023, da Secretaria Municipal de Cultura, apresentação da Companhia de Teatro Municipal com o espetáculo infantil “Pluft, o Fantasminha” e performances de dança com a participação especial do Ballet Municipal, da oficina de Dança de Salão da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes e da bailarina convidada, Gabriela Stadtlober, com uma coreografia de ballet clássico. A Feira será encerrada com o concerto da Orquestra Sons da Aldeia, que apresentará um repertório variado, da Música Popular Brasileira ao pop internacional.



Durante todo o evento, os participantes também poderão adquirir uma variedade de produtos artesanais confeccionados por artesãos da cidade. Mais de 20 estandes estarão dispostos na feira, oferecendo artigos pessoais, como acessórios e peças do vestuário, peças de decoração e itens para o lar, além de quitutes da gastronomia artesanal.

Feira Cultural Itinerante Reprodução/ Rede social

Feira Cultural Itinerante Reprodução/ Rede social

Feira Cultural Itinerante Reprodução/ Rede social

Feira Cultural Itinerante Reprodução/ Rede social