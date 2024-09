Samuel, de 21 anos - Bruno Lopes

Samuel, de 21 anos Bruno Lopes

Publicado 05/09/2024 15:59 | Atualizado 05/09/2024 15:59

São Pedro da Aldeia - Um jovem identificado inicialmente apenas como Samuel, de 21 anos, foi morto a tiros no Recanto das Orquídeas, no bairro do Alecrim, em São Pedro da Aldeia, no fim da tarde desta quarta-feira (4).

O crime aconteceu por volta das 17h. Segundo informações preliminares, a vítima estava acompanhada de amigos na frente de casa e da oficina do Cunhado, identificado como “Maguinho”, quando o grupo foi surpreendido por elementos atirando.

De acordo com testemunhas, Samuel tentou correr, mas estava com a perna machucada e foi atingido pelos disparos, vindo a óbito no local. Os dois jovens conseguiram fugir.

Moradores relataram ter ouvido vários disparos, que duraram cerca de 20 minutos. Não há informações sobre o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.

O policiamento foi reforçado no local e o corpo de Samuel aguarda remoção para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso será registrado na 125ª DP.

Este é o segundo homicídio registrado no bairro em menos de uma semana. Na sexta-feira (30), um jovem foi encontrado morto com diversas marcas de tiro nas proximidades.

*Com informações e imagens de Bruno Lopes/ Jardim Esperança da Informação.