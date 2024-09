Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 05/09/2024 16:08

São Pedro da Aldeia - Um grave acidente envolvendo duas motocicletas causou a morte de uma pessoa na tarde desta quarta-feira (4), na RJ-140, no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia. O impacto da colisão foi tão violento que a vítima bateu a cabeça na mureta de proteção da rodovia, não resistindo aos ferimentos e falecendo no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Civil também esteve presente para realizar a perícia e iniciar as investigações sobre as causas do acidente. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

A 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) registrou a ocorrência. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente no momento da colisão.