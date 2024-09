11 kg de skunk, 3 kg de crack, três pistolas e três caixas de munição de 9 milímetros - Divulgação/PRF

Publicado 05/09/2024 16:12

São Pedro da Aldeia - Uma ação integrada entre diversas forças policiais resultou em uma importante apreensão na manhã desta quinta-feira (5). Na rodovia RJ-106, em São Pedro da Aldeia, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Polícia Militar (PM) interceptaram um veículo clonado que transportava armas de fogo e drogas. Um homem foi preso.

O material ilícito, com origem no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, tinha como destino uma comunidade em Cabo Frio. Durante a abordagem, os policiais encontraram 11 kg de skunk, 3 kg de crack, três pistolas e três caixas de munição de 9 milímetros dentro do veículo.

O motorista do automóvel foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.