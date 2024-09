Moto recuperada - Divulgação/PM

Publicado 06/09/2024 15:56

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de furto na tarde desta quinta-feira (5), em São Pedro da Aldeia. A ocorrência teve início por volta das 12h30, na Rua Arnaldo de Moura Henrique, no Balneário das Conchas.

De acordo com informações da ocorrência policial, uma guarnição foi acionada após denúncia de populares que viram um indivíduo adentrando em uma área de mata com uma motocicleta e saindo do local sem o veículo. Diante da denúncia, os agentes se dirigiram ao local indicado e encontraram a motocicleta Yamaha Neo 125, de cor vermelha e ano 2017, abandonada.

Após consulta no sistema da 125ª Delegacia Policial, constatou-se que a motocicleta havia sido furtada no distrito de Armação de Búzios. O veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde as investigações sobre o caso seguem em andamento.