Cavalgada da Indepedência - Reprodução/Internet

Cavalgada da Indepedência Reprodução/Internet

Publicado 06/09/2024 17:58

São Pedro da Aldeia - Com o objetivo de minimizar o fluxo de visitantes ao Polo Rural durante a Cavalgada da Independência, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia preparou um esquema especial de trânsito para este sábado (7). Quem for conferir as atrações vai poder entrar pela Estrada da Cruz, no bairro Rua do Fogo, e a saída será pela Rodovia RJ-140, no bairro Flexeira, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A 30ª edição da tradicional Cavalgada da Independência tem o histórico de atrair cavaleiros e amazonas de toda a Região dos Lagos. A concentração será às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo, a partir das 10h, com show, às 11h, da dupla Karol & Jonas.

Os participantes seguirão em direção ao Polo Rural, no bairro Cruz, onde a festa continuará com shows musicais, área kids, exposição de carros antigos, câmera 360º, touro mecânico, tirolesa, a tradicional Prova dos Três Tambores e praça de alimentação. A entrada é gratuita.

A festa deste sábado (7) será voltada para toda a família, com um dia inteiro de lazer, cultura e muitos shows.