Acidente RO em Foco

Publicado 11/11/2024 15:16

São Pedro da Aldeia - Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (11) na RJ-124, a Via Lagos, resultou na morte de um motociclista. A vítima, que seguia no sentido Rio Bonito, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um veículo.

De acordo com informações da CCR Via Lagos, equipes de resgate foram acionadas para o local, mas o motociclista já estava sem vida. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também atenderam à ocorrência, isolando a área e iniciando os procedimentos para a remoção do corpo.

O motorista do carro envolvido na colisão relatou que tentou desviar, mas a força do impacto foi inevitável. A motocicleta ficou presa embaixo do veículo, atestando a violência da batida. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e determinar as causas exatas do acidente.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente, como a velocidade em que os veículos estavam e as condições climáticas no momento da colisão.