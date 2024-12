Equipe da Secretaria de Cultura - Ascom

Equipe da Secretaria de Cultura Ascom

Publicado 20/12/2024 16:10

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia encerrou na quarta-feira (18) a campanha “Natal Solidário”, realizada em parceria com o abrigo Aldeia da Infância Feliz. A iniciativa arrecadou alimentos, roupas e brinquedos, que foram entregues pela equipe da Secretaria já no dia seguinte, quinta-feira (19), para crianças e adolescentes acolhidos pela instituição, no bairro Balneário.

Os donativos arrecadados com o apoio da comunidade aldeense garantirão uma Ceia de Natal especial e proporcionarão momentos de alegria e conforto para os acolhidos. A Secretaria de Cultura e a Biblioteca Municipal Profº. Cordelino Teixeira Paulo atuaram como pontos de coleta, reforçando o compromisso com ações que promovem o bem-estar social.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, agradeceu a todos que participaram e contribuíram para o sucesso da campanha, destacando a importância da iniciativa. “A gente fica muito feliz em apoiar uma ação tão importante como essa e poder colaborar com as ações do abrigo Aldeia da Infância Feliz. Muito além do que suprir uma necessidade, cada donativo entregue transmitirá a essas crianças e adolescentes uma mensagem de carinho, apoio e inclusão, que vai além do valor material. É uma forma de contribuirmos para fazer o Natal de uma criança ou de um adolescente mais feliz”, afirmou.

O momento foi marcado por gestos de gratidão e celebração, evidenciando o espírito solidário do período natalino. A entrega foi recebida pela coordenadora do abrigo, Sandra Jardim. “Expressamos nossa gratidão por todo gesto de carinho e gentileza dispensados aos nossos acolhidos”, comentou.