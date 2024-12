Suspeito, de 29 e supostamente sobrinho da vítima, foi detido pela Guarda Municipal (GM) - Divulgação/GM

Suspeito, de 29 e supostamente sobrinho da vítima, foi detido pela Guarda Municipal (GM) Divulgação/GM

Publicado 23/12/2024 14:49

São Pedro da Aldeia - No fim da tarde deste sábado (21), uma mulher de 48 anos foi esfaqueada em São Pedro da Aldeia. O suspeito, de 29 e supostamente sobrinho da vítima, foi detido pela Guarda Municipal (GM) enquanto tentava fugir do local. O caso foi registrado na Rua Rosali Sampaio Guimarães, no Centro.



Segundo a ocorrência, a GM, que estava em patrulhamento, ouviu os gritos de socorro e interveio rapidamente. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o agressor tentando fugir e o imobilizaram. Durante a abordagem, o homem mordeu o dedo mindinho de um dos agentes, que precisou de atendimento no pronto-socorro, mas não sofreu ferimentos graves.



De acordo com o secretário de Segurança de São Pedro da Aldeia, Diego Alves, o homem portava duas facas no momento da detenção. Ele teria declarado ser sobrinho da vítima, embora a informação não tenha sido confirmada devido ao estado da mulher, que não pode prestar depoimento.



Há, também, dúvidas se ele seria uma pessoa em situação de rua. Ainda não há confirmação sobre a motivação do ataque. O secretário informou que não se pode afirmar se o agressor entrou no local para cometer furto ou roubo, ou se agiu por outro motivo.



A vítima foi transferida para o Hospital Regional de Araruama no mesmo dia. O autor foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, onde permanece preso. O estado de saúde da vítima é grave.