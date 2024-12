Apreensão de 6.034 cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

Apreensão de 6.034 cápsulas de cocaínaDivulgação/PM

Publicado 23/12/2024 14:31

São Pedro da Aldeia - Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 6.034 cápsulas de cocaína e na prisão de um homem de 40 anos em São Pedro da Aldeia, na sexta-feira (20). A ocorrência foi registrada por volta das 18h08, na Rua Mário Pereira de Souza, no Balneário São Pedro II, quando uma guarnição em patrulhamento identificou movimentações suspeitas envolvendo um veículo Voyage branco.



De acordo com a ocorrência, durante a operação, os agentes observaram que o motorista do Voyage retirou duas sacolas de lixo da mala do veículo e as arremessou atrás do muro de um terreno enquanto negociava com dois indivíduos em uma motocicleta. Com a aproximação da equipe, os envolvidos tentaram fugir, mas o veículo foi interceptado em uma rua próxima.



Após a abordagem, todo o material foi apreendido e levado para o 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia e, posteriormente, para o 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio. O motorista do Voyage permaneceu preso. Entre os itens apreendidos, estavam um aparelho celular, R$ 1.315 em espécie e o veículo utilizado na ação. A contagem do material revelou 3.094 pinos de crack avaliados em R$ 25 cada e 2.940 pinos de cocaína vendidos a R$ 10, totalizando um prejuízo superior a R$ 100 mil para o tráfico de drogas.



A polícia informou que a área onde ocorreu a abordagem é conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes. O caso segue sob investigação para apurar o envolvimento de outros suspeitos.

Apreensão de 6.034 cápsulas de cocaína Divulgação/PM