Publicado 03/02/2025 15:15

São Pedro da Aldeia - Pais e responsáveis do bairro Retiro, em São Pedro da Aldeia, estão preocupados com as condições da Escola Municipal Plínio de Assis Tavares, que passou a funcionar como creche em tempo integral na última sexta-feira (31). O principal receio é que a unidade não tenha capacidade para comportar as crianças durante todo o dia, devido à falta de estrutura adequada.



Pais de alunos relatam que as salas são “pequenas e muito quentes”, o que pode prejudicar o bem-estar das crianças. “É difícil imaginar como elas vão passar o dia todo nesse calor”, disse uma mãe, que preferiu não se identificar.

Outro ponto mencionado é o uso do mesmo banheiro por alunos e funcionários, incluindo homens e mulheres. “Os funcionários também usam o banheiro das crianças, não tem separação. Isso não é seguro”, afirmou a responsável.



Eles denunciam também que “a unidade não possui parque ou espaço de lazer adequado para os alunos”. “Eles ficam trancados dentro das salas o dia inteiro”, pontuou.



Os pais explicam que, com a mudança, a escola passou a receber crianças a partir dos dois anos de idade, mas, segundo informações da direção, não há previsão de reforma ou qualquer adaptação na infraestrutura.



Apesar disso, muitas famílias mantiveram a matrícula por medo de perder a vaga no ano seguinte. “Se a gente tirar a criança agora, corre o risco de não conseguir vaga no ano que vem”, relatou outro responsável, que também preferiu não se identificar.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de São Pedro da Aldeia, questionando sobre as denúncias. Em resposta, o município enviou a seguinte nota:



“A Secretaria Municipal de Educação informa que está ciente da situação e atenderá as demandas em breve. Destacamos que a direção da escola irá realizar uma reunião com os responsáveis para prestar todos os esclarecimentos necessários”.