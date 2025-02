Cine São Pedro - Reprodução

Publicado 20/02/2025 18:34

Foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) o Edital de Licitação para contratação da empresa exibidora que será responsável pela operacionalização do Cine São Pedro, localizado no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia. O processo é conduzido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Fundo Estadual de Cultura. A data limite para o recebimento das propostas é o dia 11 de março, às 10h30, diretamente no PNCP.Ainda no dia 11 de março, às 11h, será realizado o pregão no Portal de Compras do Sistema Integrado de Gestões e Aquisições (clique AQUI para acessar o site). De acordo com a Secretaria de Estado, após finalizar as etapas de licitação, a previsão é de que a abertura do espaço aconteça em maio.As informações foram confirmadas pela superintendente de audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Taíla Borges. Ela visitou recentemente o Cine São Pedro com o objetivo de apresentar a possíveis interessados em participar do pregão eletrônico a estrutura do espaço. “A visita faz parte da penúltima fase de abertura do Cine São Pedro. Os equipamentos de audiovisual foram licitados e, agora, estamos no processo de licitação dos exibidores. Estamos felizes em fazer essa entrega a São Pedro da Aldeia, pois a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros, está empenhada neste projeto, que terá exibição de filmes a preços populares”, disse.O secretário de Cultura de São Pedro da Aldeia, Thiago Marques, celebrou o avanço do processo e destacou a expectativa da população. “Os aldeenses estão ansiosos pela abertura do Cine São Pedro e esse é um passo fundamental para que isso aconteça. Teremos um cinema moderno, acessível e com gestão privada, garantindo programação de qualidade para nossa cidade”, afirmou.