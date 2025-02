Mostra "O olhar dos criadores e o colorido de suas almas" é assinada pelo professor da Escola Municipal de Artes Diangelo e seus alunos - Divulgação

Publicado 21/02/2025 16:39

SÃO PEDRO DA ALDEIA, REGIÃO DOS LAGOS - O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos irá receber mais uma atração artística gratuita para os seus visitantes em São Pedro da Aldeia. Nesta sexta-feira (21), às 19h, será a estreia da exposição “O olhar dos criadores e o colorido de suas almas”, do artista e professor da Escola Municipal de Artes Diretora Luiza Maria Leal Mendes, Diangelo, e seus alunos. O vernissage será aberto ao público.

O diretor do Museu Regional do Sal, Alexandre Martins, falou sobre a nova atração do espaço. “O Museu do Sal tem se destacado como um ponto de referência regional para as artes. Apresentar, pela segunda vez, uma exposição do Atelier Diangelo, com artistas qualificados e em formação, de diferentes idades, inclusive crianças, reforça a nossa vocação e também a nossa responsabilidade. Queremos convidar a todos para conhecer o museu e as belas obras de arte que ele tem, permanentes e temporárias”, disse.

A exposição traz o olhar individual de cada artista sobre temas variados. A proposta é dar oportunidade a novos talentos das artes. Participarão da mostra 25 artistas entre adultos, crianças, iniciantes e avançados, com obras à venda.

O artista e idealizador da mostra, Diangelo, destacou a importância de conceder espaço a jovens artistas. “Eu penso que é um momento de grande importância, justamente pela celebração em equipe, onde os artistas do atelier Diangelo tem a oportunidade de mostrar para a cidade de São Pedro, suas obras, seus sentimentos por meio da arte visual mediante a natureza e de tudo que há de mais belo pelo mundo transportado para pintura. E é importante trazer ao olhar do público a diversidade técnica e os temas que esses artistas pintam encantando diversos gostos”, comentou.