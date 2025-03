Transporte - Reprodução

Transporte Reprodução

Publicado 21/03/2025 14:51

- A linha 501C – Circular, que faz o itinerário Boa Vista x Baleia em São Pedro da Aldeia, passa a contar com atualização em três horários. A medida da Secretaria de Segurança e Ordem Pública visa atender a uma demanda da população. Os novos horários entraram em vigor nesta quinta-feira (20).O ônibus que saiu da Baleia às 12h30 será adiantado em 15 minutos, saindo às 12h15. Já o horário de 18h10 (saída Baleia) será adiantado em 20 minutos, saindo às 17h50, assim como o horário de volta (saída Boa Vista) será às 18h30, ao invés das 18h50.É importante destacar que os demais horários da linha não sofreram alteração. Os horários e itinerários podem ser acompanhados em tempo real pelo aplicativo “No Ponto”, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos dos sistemas Android e IOS. As informações também estão no site oficial da Prefeitura, na aba “Serviços” > “Linhas de Ônibus” . Em caso de dúvidas e sugestões sobre o Sistema Municipal de Transporte Coletivo, a população pode enviar um e-mail para coletivo.sesorp.pmspa@hotmail.com