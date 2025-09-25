São Pedro da Aldeia

São Pedro recebe o projeto "Ancestralidade e sustentabilidade das práticas dos povos de terreiros"

Evento acontece a partir das 10h, na sede do Ponto de Cultura e Memória Ilê Asé Iya Oju Omi. As inscrições para participar das oficinas e palestras estão abertas e podem ser realizadas por meio do link na matéria