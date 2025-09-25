Ilê Asé Iya Oju OmiAscom
O evento será realizado na sede do Ponto de Cultura e Memória Ilê Asé Iya Oju Omi, localizada na Rua Therezinha Chispiniana, 36, Boa Vista, em São Pedro da Aldeia. A programação começa às 10h, com abertura e palestra sobre os saberes ancestrais, e segue até as 17h, com oficinas de compostagem com garrafa PET e cestaria sustentável, palestras sobre a palmeira juçara e os territórios sociais, além de apresentações culturais de afoxé e jongo.
Durante o evento, também serão entregues os Prêmios de Honra, reconhecendo e celebrando a força da ancestralidade, em homenagem a personalidades que representam resistência e memória viva, como Benedito Meia Légua e Maria Catarina do Congo.
Além das palestras e oficinas, o público poderá conferir a exposição de biojoias e artesanato afro-indígena, reforçando a importância da preservação das tradições e do fortalecimento comunitário.
“Será um dia de partilha, aprendizado e celebração da nossa cultura. Quem participar vai viver uma experiência única, com oficinas práticas, palestras, exposições e apresentações que conectam tradição, sustentabilidade e resistência. É um convite para toda a comunidade celebrar junto e se reconhecer nessa ancestralidade viva”, destaca a Iyalorixá Maria Fiderioman.
O projeto é viabilizado pelo edital Territórios Vivos, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc. A produção é da Raio de Ouro/Raio de Sol, com realização do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e do Ministério da Cultura, do Governo Federal.
Confira a programação:
10h a 10h30 – abertura – Afoxé Fiderioman
10h30 às 11h – Palestra Ewe Oro – Saberes Ancestrais
11h às 11h30 – Oficina – Compostagem com garrafa PET
11h30 a 12h – Palestra Aprendendo com o Decálogo das Oferendas
13h30 as 14h – Palestra – Territórios sociais e os povos tradicionais
14h as 15h – Oficina Balaio verde- Cestaria sustentável
15h as 15h30 – Palestra Procópio de Ogum – MarciaFeijão de Ogum- tradição, fé, culinária ancestral e sabor.
15h30 as 16h – Premiação
16h30 as 17h – Jongo Fiderioman
