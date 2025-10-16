125ª Delegacia de Polícia (125ª DP)Reprodução
Sargento da Marinha é preso por agredir a esposa em São Pedro da Aldeia
Militar foi detido em flagrante dentro da Base Naval após vítima pedir socorro; caso segue na Justiça Militar e civil
Prefeito de Búzios articula com o Estado festa dos 30 anos, obras ambientais e nova base dos Bombeiros
Em reuniões no Rio, Alexandre Martins tratou dos preparativos da celebração de aniversário do município, de licenças ambientais e da transferência da base do Corpo de Bombeiros para a Marina, na RJ-102
Dr. Serginho anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação em Cabo Frio
Prefeito anunciou tratativas para novos voos diretos de São Paulo e instalação da Líder Aviação, com promessa de geração de empregos e fortalecimento da economia local
Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professores de Arraial do Cabo
Prefeito informou que projeto de lei da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola será encaminhado à Câmara nos próximos dias como parte da política de valorização do magistério
Curso gratuito de assistente administrativo abre inscrições para aulas noturnas em São Pedro da Aldeia
Parceria entre Prefeitura e Firjan SENAI SESI oferece 20 vagas; inscrições são presenciais no Horto Escola Artesanal
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
