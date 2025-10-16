125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) - Reprodução

Publicado 16/10/2025 16:36

São Pedro da Aldeia - Um sargento da Marinha do Brasil foi preso na noite de quarta-feira (15) após agredir violentamente a própria esposa dentro da residência do casal, localizada na Base Naval de São Pedro da Aldeia.

A vítima conseguiu pedir socorro à Guarda Militar do quartel, que acionou a polícia. O sargento foi detido ainda com o uniforme da corporação, sem oferecer resistência, e encaminhado à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia.

De acordo com relatos, a mulher chegou à delegacia em estado de choque, chorando e com ferimentos visíveis. O caso foi registrado sob a Lei Maria da Penha, e o agressor deverá responder tanto na Justiça Militar quanto na esfera civil.