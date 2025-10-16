Vacinação - Reprodução

Publicado 16/10/2025 18:20

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, junto da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18) o Dia D da Estratégia Nacional de Atualização da Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes. A ação acontecerá em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 17h, com exceção das unidades ESF Parque Arruda, ESF Recanto das Orquídeas, UBS Retiro, UBS Cruz e UBS Três Vendas, que funcionarão das 8h às 13h.

A mobilização faz parte da campanha nacional, que segue até o final de outubro, com o objetivo de ampliar as coberturas vacinais e garantir a proteção integral da população infantojuvenil. Durante o período, as equipes de saúde realizam ações de conscientização nas comunidades, atividades educativas, vacinação em escolas e locais de grande circulação, além de busca ativa de crianças e adolescentes com vacinas em atraso.

No momento da imunização, é indispensável apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identificação. Todas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) estarão disponíveis, garantindo a oportunidade de atualização completa dos esquemas vacinais.