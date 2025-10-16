Vacinação Reprodução
São Pedro da Aldeia realiza Dia D de Atualização da Caderneta Vacinal neste sábado (18)
Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h, com exceção das unidades ESF Parque Arruda, ESF Recanto das Orquídeas, UBS Retiro, UBS Cruz e UBS Três Vendas, que funcionarão das 8h às 13h
Sargento da Marinha é preso por agredir a esposa em São Pedro da Aldeia
Militar foi detido em flagrante dentro da Base Naval após vítima pedir socorro; caso segue na Justiça Militar e civil
Prefeito de Búzios articula com o Estado festa dos 30 anos, obras ambientais e nova base dos Bombeiros
Em reuniões no Rio, Alexandre Martins tratou dos preparativos da celebração de aniversário do município, de licenças ambientais e da transferência da base do Corpo de Bombeiros para a Marina, na RJ-102
Dr. Serginho anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação em Cabo Frio
Prefeito anunciou tratativas para novos voos diretos de São Paulo e instalação da Líder Aviação, com promessa de geração de empregos e fortalecimento da economia local
Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professores de Arraial do Cabo
Prefeito informou que projeto de lei da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola será encaminhado à Câmara nos próximos dias como parte da política de valorização do magistério
Curso gratuito de assistente administrativo abre inscrições para aulas noturnas em São Pedro da Aldeia
Parceria entre Prefeitura e Firjan SENAI SESI oferece 20 vagas; inscrições são presenciais no Horto Escola Artesanal
