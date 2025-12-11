Abertura oficial do Natal Ascom
O cortejo natalino contará com a Banda Evangélica Congregacional e a participação de integrantes dos projetos culturais da cidade, incluindo o Ballet Municipal, a Companhia de Teatro Municipal e alunos da Escola de Artes. A Guarda Civil Municipal acompanhará o percurso pelas vias do Centro, levando o clima natalino a moradores e comerciantes.
O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância de valorizar os talentos locais. “A abertura da Casa do Papai Noel é mais do que um evento simbólico, é a celebração da arte produzida aqui. Temos talentos que se dedicam intensamente às oficinas de música, dança, teatro e artes visuais. Ver essa energia na abertura do Natal é motivo de orgulho”, afirmou.
Após o cortejo, as primeiras apresentações serão do Ballet Kids, com as coreografias “Hora do Recreio” e “Petit Ballet”, assinadas pelo coordenador do Ballet Municipal, Ramirez Menezes. Em seguida, as alunas da Oficina de Ballet Clássico da Escola de Artes apresentam “Ballet Armorial”, criação do instrutor Diego Vivas, que une elementos clássicos à cultura popular nordestina.
O Ballet Municipal também se apresenta com a bailarina Angelina Moraes, que dançará “Mar e Tu” em duo com Ramirez Menezes, além de um solo clássico do repertório “The Fairy Doll”.
A noite segue com teatro: a Companhia Municipal encenará o Auto de Natal “O Nascimento do Salvador”, que revisita a trajetória da estrela do oriente, dos três reis magos e de José e Maria, com figurinos de Davi Lisboa e direção de Anna Fernanda Corrêa.
Para fechar a programação, a Orquestra Sons da Aldeia, com cerca de 48 músicos, apresenta um repertório especial sob regência de Jorge Rafael Goes, incluindo clássicos natalinos como Agnus Dei, Holy Night e A Paz (Heal the World).
A Casa do Papai Noel funcionará até 11 de janeiro, das 16h às 22h. As visitas ao bom velhinho ocorrerão de terça a domingo, das 19h às 22h. O espaço não abrirá nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.
