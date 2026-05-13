Durante a ação, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um investigado e recolheram um celular e um HD que passarão por perícia. - Reprodução/

Durante a ação, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um investigado e recolheram um celular e um HD que passarão por perícia.Reprodução/

Publicado 13/05/2026 12:01

São Pedro da Aldeia - A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (13), uma operação em São Pedro da Aldeia para combater crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdos de exploração sexual infantil na internet. Durante a ação, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um investigado e recolheram um celular e um HD que passarão por perícia.



A ação faz parte da Operação Vigilantia Velata, deflagrada pelo Posto da Polícia Federal em Cabo Frio. De acordo com a corporação, a investigação começou após a identificação de um usuário de uma plataforma online suspeito de compartilhar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.



Com o avanço das apurações, os policiais conseguiram identificar o investigado. Segundo a PF, ele utilizava a mesma plataforma digital para armazenar e compartilhar os arquivos há pelo menos oito anos.



Os equipamentos apreendidos serão analisados pela perícia técnica criminal para aprofundar as investigações e verificar a existência de outros possíveis crimes relacionados ao caso.



O homem poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes, além de outros delitos que eventualmente sejam identificados durante a investigação.