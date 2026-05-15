De acordo com as investigações, o suspeito estava escondido em um imóvel monitorado pelos agentes há cerca de um mês. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

De acordo com as investigações, o suspeito estava escondido em um imóvel monitorado pelos agentes há cerca de um mês. Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Publicado 15/05/2026 15:52

São Pedro da Aldeia - Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) prenderam, na tarde desta quarta-feira (13), um homem identificado como E.C.M., investigado pelos crimes de extorsão e corrupção de menores, em São Pedro da Aldeia.



Segundo a polícia, contra ele havia um mandado de prisão preventiva.



De acordo com as investigações, o suspeito estava escondido em um imóvel monitorado pelos agentes há cerca de um mês. Durante diligências na região, os policiais encontraram o acusado no quintal da residência e realizaram um cerco para impedir a fuga.



Na casa, os agentes também localizaram um Fiat Pulse branco, que foi apreendido e levado para a delegacia para verificação de regularidade.



O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

