Segundo informações preliminares, o criminoso entrou no imóvel e atacou a vítima de forma violenta dentro da própria casa. - Reprodução/ Fala Iguaba e A Voz do Aldeense

Segundo informações preliminares, o criminoso entrou no imóvel e atacou a vítima de forma violenta dentro da própria casa.Reprodução/ Fala Iguaba e A Voz do Aldeense

Publicado 18/05/2026 15:02

São Pedro da Aldeia - Uma tragédia chocou moradores do bairro Balneário, na região conhecida como Parque dos Meninos, em São Pedro da Aldeia, na manhã deste sábado (16). Uma mulher identificada como Leia Martins, de 63 anos, conhecida carinhosamente como Dona Leia, foi assassinada a facadas após ter a residência invadida por um homem armado com uma peixeira.

Segundo informações preliminares, o criminoso entrou no imóvel e atacou a vítima de forma violenta dentro da própria casa. O caso gerou forte comoção entre vizinhos, que descreveram Dona Leia como uma mulher tranquila e querida por todos.

De acordo com relatos de moradores, o suspeito teria ido até o local à procura da ex-companheira. Uma vizinha contou que o homem já havia ateado fogo na casa da mulher na semana passada e retornado neste sábado. Como não a encontrou, teria descontado a violência em Dona Leia, que costumava ajudar a ex-companheira dele.

“Ele foi para matar a ex-mulher. Como não encontrou, acabou se vingando em uma pessoa que não tinha nada a ver com a história”, relatou.

Familiares afirmaram ainda que, após o crime, o suspeito levou a bolsa e o celular da vítima. Segundo parentes, um botijão de gás também havia desaparecido anteriormente da residência, que estava sendo preparada para aluguel.

O sentimento entre os moradores é de medo, indignação e tristeza. Outra vizinha lamentou a morte da idosa e pediu justiça.

“Até agora ninguém entende por que ele fez isso. A Leia não perturbava ninguém. Gostava de cuidar das plantas dela e era muito querida pela vizinhança. O Parque dos Meninos está de luto”, disse.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar o autor do crime. Até o momento, não havia informações sobre prisão.