Segundo informações preliminares, o criminoso entrou no imóvel e atacou a vítima de forma violenta dentro da própria casa.Reprodução/ Fala Iguaba e A Voz do Aldeense
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