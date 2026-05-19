De acordo com as imagens, o acusado entra no estabelecimento e segue diretamente em direção ao balcão. - Reprodução/

De acordo com as imagens, o acusado entra no estabelecimento e segue diretamente em direção ao balcão.Reprodução/

Publicado 19/05/2026 14:34

São Pedro da Aldeia - Um homem arrombou e furtou uma loja de roupas fitness na noite de domingo (17), na Rua Duque de Caxias, no Centro de São Pedro da Aldeia. A ação criminosa aconteceu por volta das 23h58 e foi registrada pelas câmeras do circuito interno de segurança da loja Aloha Roupas Fitness.



De acordo com as imagens, o acusado entra no estabelecimento e segue diretamente em direção ao balcão. Em pouco mais de dois minutos, ele furta um notebook e dois aparelhos celulares antes de deixar o local.



As gravações do sistema de monitoramento devem auxiliar na identificação do autor do crime.



Segundo a proprietária da loja, a ocorrência será registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), que ficará responsável pelas investigações do caso.