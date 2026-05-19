De acordo com as imagens, o acusado entra no estabelecimento e segue diretamente em direção ao balcão.Reprodução/
De acordo com as imagens, o acusado entra no estabelecimento e segue diretamente em direção ao balcão. Em pouco mais de dois minutos, ele furta um notebook e dois aparelhos celulares antes de deixar o local.
As gravações do sistema de monitoramento devem auxiliar na identificação do autor do crime.
Segundo a proprietária da loja, a ocorrência será registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), que ficará responsável pelas investigações do caso.
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