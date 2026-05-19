imagens de câmeras de segurança mostram um homem observando a vítima, parando na calçada e falando com ela enquanto a mulher passava pelo local. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

imagens de câmeras de segurança mostram um homem observando a vítima, parando na calçada e falando com ela enquanto a mulher passava pelo local.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Publicado 19/05/2026 15:51

São Pedro da Aldeia - Uma mulher relatou ter sido vítima de importunação sexual no último sábado (16), no Centro de São Pedro da Aldeia. Segundo informações repassadas à página, imagens de câmeras de segurança mostram um homem observando a vítima, parando na calçada e falando com ela enquanto a mulher passava pelo local.



De acordo com o relato, a vítima continuou andando e passou a ser seguida pelo suspeito pelas ruas do Centro. Ainda segundo as informações, ela tentou mudar de calçada, mas o homem continuou acompanhando a mulher.



Momentos depois, o suspeito teria segurado o braço da vítima e cometido a importunação sexual antes de fugir. O momento não aparece nas imagens divulgadas até o momento. Após o ocorrido, a mulher procurou ajuda em um supermercado próximo ao local.



Familiares da vítima buscam novas imagens de câmeras de segurança, incluindo gravações do supermercado onde ela pediu socorro, que podem auxiliar na identificação do suspeito.



Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do homem. O espaço segue aberto para manifestação das autoridades responsáveis pelo caso.