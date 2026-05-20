Uma moradora afirmou que o homem já havia incendiado a casa da mulher na semana passada e retornado neste sábado. Reprodução/ RC24h
Segundo informações preliminares, o homem invadiu a residência da vítima armado com uma peixeira e a atacou dentro da própria casa. Dona Leia morreu no local.
De acordo com relatos de vizinhos, o suspeito teria ido até o imóvel à procura da ex-companheira. Uma moradora afirmou que o homem já havia incendiado a casa da mulher na semana passada e retornado neste sábado. Como não encontrou a ex, teria descontado a violência na idosa, que costumava ajudar a mulher.
Familiares informaram ainda que, após o crime, o suspeito levou a bolsa e o celular da vítima. Segundo parentes, um botijão de gás também havia desaparecido anteriormente da residência, que estava sendo preparada para aluguel.
Após informações indicando que o acusado estaria caminhando pelo bairro Estação, policiais militares seguiram até a localidade para realizar buscas. A guarnição conseguiu localizar e prender o suspeito, que foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
*Mais informações em breve.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.