Uma moradora afirmou que o homem já havia incendiado a casa da mulher na semana passada e retornado neste sábado. - Reprodução/ RC24h

Uma moradora afirmou que o homem já havia incendiado a casa da mulher na semana passada e retornado neste sábado. Reprodução/ RC24h

Publicado 20/05/2026 10:42

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar prendeu na manhã desta terça-feira (19), o suspeito de assassinar a facadas a idosa Leia Pereira, de 63 anos, conhecida como Dona Leia, em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu na manhã deste sábado (16), no bairro Balneário, na região conhecida como Parque dos Meninos, e causou forte comoção entre moradores.



Segundo informações preliminares, o homem invadiu a residência da vítima armado com uma peixeira e a atacou dentro da própria casa. Dona Leia morreu no local.



De acordo com relatos de vizinhos, o suspeito teria ido até o imóvel à procura da ex-companheira. Uma moradora afirmou que o homem já havia incendiado a casa da mulher na semana passada e retornado neste sábado. Como não encontrou a ex, teria descontado a violência na idosa, que costumava ajudar a mulher.



Familiares informaram ainda que, após o crime, o suspeito levou a bolsa e o celular da vítima. Segundo parentes, um botijão de gás também havia desaparecido anteriormente da residência, que estava sendo preparada para aluguel.



Após informações indicando que o acusado estaria caminhando pelo bairro Estação, policiais militares seguiram até a localidade para realizar buscas. A guarnição conseguiu localizar e prender o suspeito, que foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.



*Mais informações em breve.