Segundo as primeiras informações, dois homens em uma motocicleta teriam participado da ação criminosa. - Reprodução/ Aldeia News RJ

Segundo as primeiras informações, dois homens em uma motocicleta teriam participado da ação criminosa. Reprodução/ Aldeia News RJ

Publicado 20/05/2026 18:03

São Pedro da Aldeia - A Agatha Joalheria, localizada no Centro de São Pedro da Aldeia, foi alvo de um assalto à mão armada no início da tarde desta terça-feira (19), por volta das 14h30.



Segundo as primeiras informações, dois homens em uma motocicleta teriam participado da ação criminosa. Funcionários da loja foram rendidos durante o assalto e, ainda de acordo com relatos iniciais, disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos no local.



Apesar da situação, ninguém ficou ferido.



Equipes das polícias Militar e Civil estiveram no local para levantar as primeiras informações sobre o caso. A PM realiza buscas pelos suspeitos.



A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), responsável pelas investigações.



Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria sido levado pelos criminosos.