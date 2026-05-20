Segundo as primeiras informações, dois homens em uma motocicleta teriam participado da ação criminosa. Reprodução/ Aldeia News RJ
Segundo as primeiras informações, dois homens em uma motocicleta teriam participado da ação criminosa. Funcionários da loja foram rendidos durante o assalto e, ainda de acordo com relatos iniciais, disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos no local.
Apesar da situação, ninguém ficou ferido.
Equipes das polícias Militar e Civil estiveram no local para levantar as primeiras informações sobre o caso. A PM realiza buscas pelos suspeitos.
A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), responsável pelas investigações.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria sido levado pelos criminosos.
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