As imagens mostram o ciclista circulando pela contramão da via antes de realizar uma conversão. - Reprodução/ G1

As imagens mostram o ciclista circulando pela contramão da via antes de realizar uma conversão. Reprodução/ G1

Publicado 27/05/2026 11:58

São Pedro da Aldeia - Um vídeo registrou o momento em que um motociclista e um ciclista se envolveram em um acidente na manhã deste domingo (24), na RJ-140, em São Pedro da Aldeia.. A colisão aconteceu por volta das 10h50, na altura da rodoviária, no bairro Estação, e deixou os dois envolvidos feridos.



As imagens mostram o ciclista circulando pela contramão da via antes de realizar uma conversão. Na sequência, o motociclista, que trafegava pela rodovia, tenta evitar a batida, mas não consegue frear a tempo e acaba atingindo o homem.



Com a força do impacto, os dois caíram na pista.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h03 para atender a ocorrência. Segundo a corporação, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro de São Pedro da Aldeia.



A dinâmica do acidente deverá ser investigada pelas autoridades.