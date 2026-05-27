As imagens mostram o ciclista circulando pela contramão da via antes de realizar uma conversão. Reprodução/ G1
As imagens mostram o ciclista circulando pela contramão da via antes de realizar uma conversão. Na sequência, o motociclista, que trafegava pela rodovia, tenta evitar a batida, mas não consegue frear a tempo e acaba atingindo o homem.
Com a força do impacto, os dois caíram na pista.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h03 para atender a ocorrência. Segundo a corporação, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro de São Pedro da Aldeia.
A dinâmica do acidente deverá ser investigada pelas autoridades.
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