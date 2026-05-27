Segundo o boletim, a vítima trafegava pela Rua Projetada quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta.Reprodução/
Segundo o boletim, a vítima trafegava pela Rua Projetada quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Após desembarcarem, os suspeitos anunciaram o assalto e determinaram que o motorista deixasse o automóvel, um Volkswagen Fox cinza, ano 2005, placa KPY-0272.
Além do veículo, uma quantia de R$ 280 em espécie também foi levada durante a ação criminosa. Após o roubo, os suspeitos fugiram com o carro pela Estrada Campos Novos, seguindo em direção não informada.
Ainda conforme o registro policial, a vítima informou que não conseguiu identificar os autores, já que ambos utilizavam capacetes, nem fornecer características da motocicleta devido à baixa visibilidade no momento da ação.
Segundo informações adicionais, este seria outro caso envolvendo um motorista que não teria parado durante uma ação criminosa registrada na região. A vítima informou ainda possuir imagens do momento do fato, fornecidas por um morador da localidade.
A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, e o caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis e reunir informações que possam contribuir para as investigações.
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