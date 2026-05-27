A programação contará com música ao vivo, gastronomia, arte, recreação infantil e atividades voltadas à cultura local.Reprodução/
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