A programação contará com música ao vivo, gastronomia, arte, recreação infantil e atividades voltadas à cultura local. - Reprodução/

A programação contará com música ao vivo, gastronomia, arte, recreação infantil e atividades voltadas à cultura local.Reprodução/

Publicado 27/05/2026 16:36

São Pedro da Aldeia - O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos, em São Pedro da Aldeia, completa três anos de funcionamento e receberá uma programação comemorativa aberta ao público neste sábado (30). A partir das 18h, a Secretaria Municipal de Turismo promove a “Festa do Sal”, em edição especial da Aldeia Criativa.

A programação contará com música ao vivo, gastronomia, arte, recreação infantil e atividades voltadas à cultura local. A atração musical da noite será a cantora Juliara Ghiner, que participou do programa The Voice Brasil, da TV Globo. O repertório inclui MPB, samba, pagode, músicas internacionais e canções autorais. A artista retorna ao município após participação nas comemorações pelos 409 anos de São Pedro da Aldeia.

O secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, comentou sobre a data e a relevância do espaço para o município:

“É uma grande alegria celebrar os três anos do nosso Museu, um espaço único no Brasil dedicado à história e à importância do sal em São Pedro da Aldeia e em toda a Região dos Lagos. Neste ano, já ultrapassamos a marca de 16 mil visitantes, o que mostra que estamos valorizando a nossa identidade e fortalecendo o turismo cultural em nossa cidade. A Festa do Sal é um convite para moradores e turistas viverem essa experiência especial, com arte, música, gastronomia e muita história em um só lugar”, afirmou.

Durante o evento, o público também poderá visitar o Museu Regional do Sal, que desde a inauguração, em 2023, já recebeu mais de 16 mil visitantes. O espaço conta com sala de vídeo, exposições sobre a história do sal, mostras culturais e acervo voltado à atividade salineira da região.

A visitação ao museu é gratuita e ocorre de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 12h às 18h. Criada em 2017, a Aldeia Criativa reúne expositores de artesanato, moda independente, gastronomia artesanal, doces, arte, música e atividades culturais. A iniciativa se aproxima de oito anos de funcionamento e já realizou mais de 170 edições na Região dos Lagos.