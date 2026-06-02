Foto: - Reprodução/PM

Foto:Reprodução/PM

Publicado 02/06/2026 15:52

Na manhã desta segunda-feira (1), um adolescente foi apreendido durante uma ação da Operação Choque de Ordem realizada na Praça Aristides Pinto Pinheiro, no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia.

A operação foi conduzida por policiais civis da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), em conjunto com agentes da 2ª Companhia do 25º BPM. A Guarda Civil Municipal também participou da ação.

De acordo com a Polícia Civil, contra o adolescente, identificado pelas iniciais R.R.S., havia um mandado de busca e apreensão expedido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Segundo as autoridades, a operação também teve como objetivo reforçar a segurança na região com a instalação de um trailer permanente da Polícia Militar na praça do bairro Balneário.

Após os procedimentos de praxe, o adolescente foi encaminhado à autoridade competente e permaneceu à disposição da Justiça.

