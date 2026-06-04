Momento do acidente na Etsrada do Boqueirão, em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução
Após a colisão, os veículos ficaram caídos na pista. As vítimas foram socorridas, receberam atendimento e foram encaminhadas para uma unidade de saúde da cidade.
Segundo informações, um dos envolvidos precisou ser transferido posteriormente para o Hospital Regional de Araruama (HERC), onde deu continuidade ao atendimento médico.
As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Também não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.
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