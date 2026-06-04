Momento do acidente na Etsrada do Boqueirão, em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Momento do acidente na Etsrada do Boqueirão, em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 04/06/2026 15:21

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou feridos na noite desta quarta-feira (3) na Estrada do Boqueirão, nas proximidades do bairro Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia.



Após a colisão, os veículos ficaram caídos na pista. As vítimas foram socorridas, receberam atendimento e foram encaminhadas para uma unidade de saúde da cidade.



Segundo informações, um dos envolvidos precisou ser transferido posteriormente para o Hospital Regional de Araruama (HERC), onde deu continuidade ao atendimento médico.



As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Também não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.