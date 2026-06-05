Foragido da Justiça é preso em São Pedro da Aldeia após denúncia de agressões e danos à residência da ex-companheira
Homem foi localizado no bairro Flexeira durante ação da Patrulha Maria da Penha e tinha mandado de prisão em aberto por furto
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Daniela Soares acompanha montagem dos tapetes de sal e reforça tradição que projeta Araruama no turismo religioso
Mesmo após chuva durante a madrugada, voluntários mantiveram os trabalhos e garantiram a realização de uma das maiores celebrações de Corpus Christi do estado
Dr. Serginho sobe ao tatame para anunciar competição internacional em Cabo Frio
Ao lado do secretário Rafael Bernardo, prefeito utilizou o recém-reinaugurado Alfredo Barreto para divulgar a International Cup de Jiu-Jitsu
Acidente entre motos deixa feridos no Boqueirão, em São Pedro da Aldeia
Vítimas foram socorridas para unidade de saúde do município; uma delas precisou ser transferida para hospital em Araruama
Daniela Soares busca mais efetivo e viaturas em reunião com a cúpula da PM
Com a implantação do 42º BPM, prefeita quer ampliar a estrutura policial e garantir mais presença das forças de segurança nas ruas
Fabinho Costa vai ao INEA e cobra avanço de obra aguardada no Canellas City
Projeto é considerado uma das principais demandas de infraestrutura de Iguaba Grande e aguarda repasses orçamentários para avançar
Após boatos nas redes, Dr Serginho reage e episódio ganha ares de disputa pré-eleitoral
Suposta ação da Polícia Federal leva prefeito de Cabo Frio às redes desmentir a notícia falsa. Na verdade, agentes da PF foram à Comsercaf solicitar melhorias na iluminação do acesso ao aeroporto
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