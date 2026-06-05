Publicado 05/06/2026 15:06

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (4), em São Pedro da Aldeia, após denúncias de agressões e danos à residência da ex-companheira.

A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha, após a vítima procurar a Sala Lilás e relatar os fatos, além de informar que o acusado possuía mandado de prisão em aberto.

A equipe confirmou a existência da ordem judicial na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). Em seguida, os policiais foram até o local de trabalho do homem, no bairro Flexeira, onde ele foi localizado e preso.

A vítima também relatou que a residência havia sido danificada durante as agressões e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito, que teve resultado positivo.

O elemento foi conduzido para a 125ª DP. Ele não foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica naquele momento, mas permaneceu preso em razão de mandado de prisão em aberto relacionado a furto, expedido em 2021, em Araruama.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.