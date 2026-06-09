O caso deverá ser investigado para apurar a autoria do crimeReprodução
As imagens mostram a vítima caminhando pela rua acompanhada de uma mulher, quando um elemento em uma mototiccleta se aproxima. Logo depois, ele anuncia o assalto e leva os pertences do homem, fugindo em seguida.
O caso deverá ser investigado para apurar a autoria do crime e verificar se existe relação com outras ocorrências registradas na Região dos Lagos.
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