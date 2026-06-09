O caso deverá ser investigado para apurar a autoria do crime - Reprodução

O caso deverá ser investigado para apurar a autoria do crimeReprodução

Publicado 09/06/2026 19:41

São Pedro da Aldeia - Um morador do bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, relatou ter sido vítima de um assalto. A ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada na região, que flagrou a movimentação do criminoso e pode ajudar nas investigações.



As imagens mostram a vítima caminhando pela rua acompanhada de uma mulher, quando um elemento em uma mototiccleta se aproxima. Logo depois, ele anuncia o assalto e leva os pertences do homem, fugindo em seguida.



O caso deverá ser investigado para apurar a autoria do crime e verificar se existe relação com outras ocorrências registradas na Região dos Lagos.