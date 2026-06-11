Telão de LED será montado na Praça da Igreja Matriz, no Centro - Ascom

Telão de LED será montado na Praça da Igreja Matriz, no Centro Ascom

Publicado 11/06/2026 17:31

São Pedro da Aldeia - A emoção da Copa do Mundo vai ganhar um ponto de encontro em São Pedro da Aldeia. A partir deste sábado (13), moradores e visitantes poderão assistir gratuitamente aos jogos da Seleção Brasileira em um telão de LED montado na Praça Agenor Santos, a Praça da Igreja Matriz, no Centro da cidade. Além da transmissão das partidas, a programação contará com música, feira de artesanato, gastronomia e espaço para troca de figurinhas.

A estreia da programação será com a partida entre Brasil e Marrocos. A proposta da Prefeitura é transformar a praça em um ambiente de convivência e torcida durante toda a participação da Seleção no Mundial.

As atividades começam às 14h com um espaço dedicado à troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, reunindo crianças, jovens e colecionadores. Às 15h, a FeirArt entra em cena com opções de artesanato, moda autoral e gastronomia, em uma iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Já às 17h, o DJ Felipe Paço assume o comando da animação na praça, aquecendo a torcida para a partida da Seleção, marcada para as 19h.

Segundo o prefeito Fábio do Pastel, a intenção é proporcionar um ambiente acolhedor para que a população acompanhe os jogos em conjunto.

“Estamos preparando um ambiente especial para que a população possa viver a emoção da Copa do Mundo com conforto, segurança e muita animação. Quero convidar todos os aldeenses para torcerem juntos na Praça da Matriz e fazerem parte dessa grande festa verde e amarela”, afirmou.

O clima de Copa já começou a tomar conta da cidade. O entorno da Praça da Matriz está recebendo decoração temática, com bandeirões verde e amarelos instalados nos superpostes da Avenida São Pedro e da Orla da Praia do Centro. Além disso, ruas do município ganham pinturas inspiradas no futebol.

Além da estreia contra o Marrocos, os torcedores poderão acompanhar os outros compromissos da Seleção na fase de grupos. O Brasil volta a campo no dia 19 de junho, contra o Haiti, e no dia 24 de junho, diante da Escócia.