Arara-vermelha resgatada em Maricá - Foto: Reprodução

Arara-vermelha resgatada em MaricáFoto: Reprodução

Publicado 12/06/2026 15:07

Entre versos, músicas e histórias que atravessam gerações, São Pedro da Aldeia vai se transformar em palco para encontros marcados pela imaginação e pela cultura popular. O espetáculo infantojuvenil Cordel da Lua Madrinha chega ao município com apresentações gratuitas e ao ar livre, levando ao público uma narrativa sensível sobre amizade, lealdade e descobertas. A programação começa neste sábado (13), na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), com peças em dois horários, às 10h e às 15h.

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a atriz, professora e produtora, Carolina Barbato, convida crianças, jovens e adultos a mergulharem no universo do cordel por meio da história de Xica e Zói. Os dois amigos nordestinos vivem a expectativa do Festival da Lua Cheia, entre causos, músicas, poesia e sentimentos que florescem ao longo da trama. Inspirado na tradição da literatura de cordel, o espetáculo valoriza a oralidade, a regionalidade e elementos da cultura brasileira, aproximando o público da arte de forma lúdica e acessível.

Além do entretenimento, a peça propõe reflexões sobre amizade, identidade, respeito às diferenças e liberdade de expressão, utilizando o teatro, a música e a poesia como instrumentos de conexão com o público. O espetáculo é livre para todas as idades e foi pensado para ocupar espaços públicos, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo o vínculo entre arte e comunidade.

Confira a programação:

Sábado (13/06) | Praça Agenor Santos, às 10h e às 15h

Domingo (14/06) | Praça Hermógenes Freire da Costa, às 10h

Sábado (20/06) | Praça Hermógenes Freire da Costa, às 10h e às 15h

Domingo (21/06) | Praça Agenor Santos, às 10h