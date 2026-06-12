PRF de férias com possível moto clonada - Foto: Reprodução

PRF de férias com possível moto clonadaFoto: Reprodução

Publicado 12/06/2026 15:39

A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia apreendeu uma motocicleta clonada na quarta-feira (10), em um supermercado localizado no bairro Campo Redondo. A ocorrência teve início após a denúncia de um policial rodoviário federal que está de férias na cidade e identificou indícios de irregularidades no veículo. O suspeito e a moto foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia, no bairro Balneário, e seguem à disposição da Justiça.

Após receber a denúncia, agentes da equipe Bravo foram até o supermercado para verificar a situação. Durante a consulta ao sistema da Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que a motocicleta apresentava registros de passagem em Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia com apenas cinco minutos de diferença entre os deslocamentos, o que levantou suspeitas sobre a autenticidade do veículo.

Na inspeção, também foram identificados sinais de adulteração em elementos de identificação, como chassi e motor, que apresentavam indícios de remarcação.

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Alves, comentou sobre a ação. “Quando as forças de segurança atuam de forma integrada, compartilhando informações, experiências e objetivos, os resultados aparecem. A parceria entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os demais órgãos demonstra que a união é uma das ferramentas mais eficazes no combate à criminalidade. O maior beneficiado com esse trabalho conjunto é o cidadão aldeense, que passa a contar com uma atuação mais eficiente, mais rápida e mais segura. Nosso objetivo é um só: proteger a população e tornar São Pedro da Aldeia uma cidade cada vez mais segura. Parabenizo todos os profissionais envolvidos na ocorrência pela competência, profissionalismo e compromisso com a sociedade”, destacou.