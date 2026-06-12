PRF de férias com possível moto clonadaFoto: Reprodução
PRF de férias identifica possível moto clonada em São Pedro da Aldeia
O suspeito e a moto foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia, no bairro Balneário, e seguem à disposição da Justiça
São Pedro da Aldeia terá esquema especial de trânsito para transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
A medida tem como objetivo garantir mais segurança e conforto ao público que acompanhará as partidas na Praça Agenor Santos, a Praça da Matriz, no Centro
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"Cordel da Lua Madrinha" leva música, poesia e cultura popular às praças de São Pedro da Aldeia.
Apresentações gratuitas prometem encantar públicos de todas as idades com uma história sobre amizade, afeto e cultura popular
Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
Iniciativa surge após o governo dos Estados Unidos apontar o sistema de pagamentos como um dos fatores para justificar a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
Telão na Praça da Matriz vai transmitir jogos do Brasil na Copa do Mundo em São Pedro da Aldeia
Prefeitura prepara programação gratuita com troca de figurinhas, feira de artesanato, música e torcida para acompanhar a Seleção Brasileira
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
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