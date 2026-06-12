Praça Agenor Santos, Centro de São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Praça Agenor Santos, Centro de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 12/06/2026 15:43

São Pedro da Aldeia preparou um esquema especial de trânsito para os dias de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A medida tem como objetivo garantir mais segurança e conforto ao público que acompanhará as partidas na Praça Agenor Santos, a Praça da Matriz, no Centro.

O fechamento será realizado apenas no sentido de descida da Avenida São Pedro, no trecho compreendido entre a Rua Nilo Peçanha (em frente ao Cartório do 1º Ofício) e a Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão). A interdição terá início às 3h da manhã nos dias dos jogos, para instalação dos brinquedos infantis. O acesso ao Centro da cidade pela pista de subida da Avenida São Pedro permanecerá liberado durante todo o período, inclusive durante as transmissões.

A programação começa neste sábado (13), às 14h, com um espaço dedicado à troca de figurinhas do álbum da Copa, reunindo crianças, jovens e colecionadores. Às 15h começa a FeirArt, reunindo artesanato, moda autoral e gastronomia em uma programação voltada para valorizar o empreendedorismo feminino. A partir das 17h, o DJ Felipe Paço anima o público na praça, preparando o clima para a transmissão da partida Brasil contra o Marrocos, marcada para às 19h. O jogo será transmitido em telão de LED instalado em trio elétrico.

O esquema de trânsito será repetido na sexta-feira (19), durante a partida entre Brasil e Haiti, às 21h30, e na quarta-feira (24), quando a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia, às 19h, encerrando a fase de grupos.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, convida a população para participar da programação. “A nossa Secretaria estará presente, garantindo o apoio no trânsito, com a interdição das ruas e a atuação da Guarda Municipal, oferecendo toda a segurança e o ordenamento necessários para que o público possa acompanhar os jogos com tranquilidade. Convido todos a vestir a camisa e torcer junto com a gente. Vamos juntos apoiar a nossa Seleção, com segurança e união. Te esperamos lá”, afirmou.

Confira o calendário de jogos da fase de grupos da Seleção Brasileira:

• Sábado (13/06) – Brasil x Marrocos, às 19h

• Sexta-feira (19/06) – Brasil x Haiti, às 21h30

• Quarta-feira (24/06) – Brasil x Escócia, às 19h

Em todos os dias, a interdição será iniciada às 3h da manhã, mantendo livre o acesso ao Centro pela pista de subida da Avenida São Pedro.