Homem executado em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Homem executado em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2026 14:48

Um homem de 38 anos foi morto a tiros no fim da tarde desta terça-feira (16) na Rua Dirceu Guimarães, no bairro Portal das Flores, em São Pedro da Aldeia. A vítima, identificada como L.C.G., conhecido como “Léo Cocada”, foi atacada por criminosos que passaram pelo local em um carro preto e efetuaram diversos disparos, segundo testemunhas.

Ainda conforme populares, o crime aconteceu por volta das 18h20, próximo a uma capela católica da região. Após os tiros, os autores fugiram e não foram localizados.

Policiais militares foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram a vítima caída ao solo com ferimentos provocados por arma de fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao endereço e confirmou o óbito ainda no local.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que realizou os procedimentos de praxe antes da remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Militar, a vítima possuía nove anotações criminais, incluindo registros por homicídio, receptação, roubo, associação criminosa, furto qualificado e estelionato.

A motivação do crime e a identidade dos autores ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.