Homem executado em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução
Homem é morto a tiros em São Pedro; vítima tinha ficha criminal
Conhecido como "Léo Cocada", homem de 38 anos foi atacado por ocupantes de um carro preto no Portal das Flores, próximo a uma capela católica
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De olho em 2026, Eduardo Paes e Vantoil Martins destacam potencial da Ilha dos Dinossauros em Iguaba
Agenda também reuniu os prefeitos Fabinho Costa e Marcelo Magno, além de Thiago Fantinha e Hugo Canellas. Pré-candidatos defendem interior mais forte
Daniela Soares entrega nova quadra e escola revitalizada em São Vicente após anos de demandas
Reforma incluiu lousas digitais, novos espaços de convivência e adequações na infraestrutura da escola
Exclusivo: prefeito de Arraial do Cabo muda de partido e ingressa no PSD
Após anos no PL, Marcelo Magno passa a integrar a legenda presidida no Estado por Pedro Paulo e alinhada ao projeto de Eduardo Paes para 2026
São Pedro da Aldeia terá esquema especial de trânsito para transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
A medida tem como objetivo garantir mais segurança e conforto ao público que acompanhará as partidas na Praça Agenor Santos, a Praça da Matriz, no Centro
PRF de férias identifica possível moto clonada em São Pedro da Aldeia
O suspeito e a moto foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia, no bairro Balneário, e seguem à disposição da Justiça
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