Itens apreendidos durante ação - Políci Militar

Itens apreendidos durante açãoPolíci Militar

Publicado 01/07/2026 14:58

São Pedro da Aldeia - Durante uma operação realizada na tarde desta terça-feira (30), no bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, a Polícia Militar apreendeu um drone que, segundo a corporação, era utilizado por integrantes do Comando Vermelho para monitorar a movimentação das forças de segurança.

Além do equipamento, os policiais apreenderam uma réplica de fuzil, duas granadas, munições e uma quantidade de drogas, que ainda estava sendo contabilizada até a conclusão da ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, o drone era utilizado para acompanhar, em tempo real, a aproximação das equipes durante operações, permitindo o repasse de informações aos integrantes da organização criminosa.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de São Pedro da Aldeia, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.