Itens apreendidos durante açãoPolíci Militar
PM apreende drone, granadas e drogas em São Pedro da Aldeia
Equipamento, segundo a corporação, era utilizado para monitorar a movimentação das equipes policiais no bairro Colinas
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Fábio do Pastel reúne base e reforça articulação com vereadores
Prefeito quis alinhar prioridades, apresentar projetos da gestão e consolidar a interlocução entre Executivo e Legislativo
Justiça Eleitoral cassa mandatos de Daniela Soares e vice; ambas podem recorrer no cargo
Sentença de primeira instância aponta uso da máquina pública na campanha de 2024. Juíza também declarou a inelegibilidade das duas e dos ex-prefeitos Lívia de Chiquinho e Chiquinho da Educação por 6 anos
Serginho lança calendário de inverno e aposta em turismo para movimentar a economia
Cabo Frio reúne festivais, competições esportivas, eventos culturais e celebrações tradicionais entre julho e setembro para aquecer a baixa temporada
Criminosos efetuam disparos contra loja em São Pedro da Aldeia
Proprietário relatou que suspeitos procuravam por ele, abandonaram a motocicleta utilizada na fuga e o caso é investigado pela Polícia Civil
Carro cai na Laguna de Araruama em São Pedro da Aldeia
Acidente ocorreu na curva entre os bairros Poço Fundo e Porto da Aldeia; causas serão apuradas
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