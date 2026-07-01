Itens apreendidos durante açãoPolíci Militar

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Durante uma operação realizada na tarde desta terça-feira (30), no bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, a Polícia Militar apreendeu um drone que, segundo a corporação, era utilizado por integrantes do Comando Vermelho para monitorar a movimentação das forças de segurança.
Além do equipamento, os policiais apreenderam uma réplica de fuzil, duas granadas, munições e uma quantidade de drogas, que ainda estava sendo contabilizada até a conclusão da ocorrência.
De acordo com a Polícia Militar, o drone era utilizado para acompanhar, em tempo real, a aproximação das equipes durante operações, permitindo o repasse de informações aos integrantes da organização criminosa.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de São Pedro da Aldeia, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.