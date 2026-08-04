Homem identificado como Fábio de Souza Lobo - Foto: Reprodução

Homem identificado como Fábio de Souza LoboFoto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 10:20



Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado na residência onde morava, na Estrada da Cruz, após trabalho de inteligência e cruzamento de informações. A corporação informou que ele não resistiu à abordagem. São Pedro da Aldeia - Um homem identificado como Fábio de Souza Lobo, que atuava como motorista do transporte escolar da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, foi preso nesta semana pela Polícia Civil em cumprimento a um mandado de prisão decorrente de condenação pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado na residência onde morava, na Estrada da Cruz, após trabalho de inteligência e cruzamento de informações. A corporação informou que ele não resistiu à abordagem.

Após os procedimentos na delegacia, Fábio foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanece à disposição da Justiça.

O mandado de prisão foi expedido em razão de condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

Em nota, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que “acompanhará os desdobramentos do caso junto às autoridades competentes. Por se tratar de servidor efetivo, a eventual adoção de medidas administrativas observará o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o devido processo legal”.