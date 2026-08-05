O acidente aconteceu no trecho do bairro Praia Linda - Reprodução

O acidente aconteceu no trecho do bairro Praia LindaReprodução

Publicado 05/08/2026 18:03

São Pedro da Aldeia - Um caminhão carregado com laticínios - Um caminhão carregado com laticínios tombou na manhã desta terça-feira (4) na Via Lagos, em São Pedro da Aldeia, e deixou o motorista, de 64 anos, ferido. O acidente aconteceu no trecho do bairro Praia Linda e mobilizou equipes de resgate e da concessionária responsável pela rodovia para atendimento da ocorrência e retirada da carga.

A batida aconteceu por volta das 7h25, na altura do km 54 da RJ-124, no sentido Norte da rodovia, em direção a Cabo Frio. Segundo informações do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), o caminhão teria saído da trajetória, atingido a barreira central e, na sequência, tombado sobre a pista.

Três pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Uma delas não sofreu ferimentos. Outra recebeu atendimento no local, enquanto o motorista precisou ser socorrido pela equipe de resgate da CCR ViaLagos e encaminhado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia com ferimentos considerados moderados.

Após o tombamento, uma faixa da rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes. A concessionária responsável pela Via Lagos realizou o transbordo da carga de laticínios e fez a remoção do caminhão, permitindo a liberação total da pista.

A perícia chegou a ser acionada, mas os procedimentos não foram realizados no local. Depois da atuação das equipes, o veículo ficou sob responsabilidade do irmão do motorista.

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), onde foi feito o Registro de Ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.