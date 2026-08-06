Ocorrência foi realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) - Reprodução

Ocorrência foi realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU)Reprodução

Publicado 06/08/2026 17:37

São Pedro da Aldeia - A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia identificou um mandado de prisão em aberto durante o atendimento de uma - A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia identificou um mandado de prisão em aberto durante o atendimento de uma ocorrência realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), na terça-feira (4), no bairro São João.

A equipe foi acionada para prestar apoio à Patrulha Maria da Penha em uma ocorrência inicialmente relacionada a uma possível situação de violência doméstica. Após o atendimento no local, os envolvidos foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia, no bairro Balneário, para os procedimentos cabíveis.

Durante o deslocamento, os agentes realizaram uma consulta aos sistemas de segurança pública e verificaram que um dos envolvidos possuía um mandado de prisão em aberto. A informação foi confirmada na unidade policial, que constatou a validade da ordem judicial.

Após a análise dos fatos, a autoridade policial informou que não havia elementos suficientes para caracterizar crime no âmbito da Lei Maria da Penha. A mulher envolvida na ocorrência foi acolhida pela Patrulha Maria da Penha e encaminhada para um local seguro, seguindo os protocolos de proteção.

Com a confirmação do mandado judicial, a equipe da ROMU conduziu o homem para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde foram adotadas as medidas para o cumprimento da ordem de prisão. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça. O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Pinheiro, comentou sobre a atuação das equipes.

“A atuação integrada entre as equipes especializadas da Guarda Civil Municipal reforça o compromisso da Prefeitura de São Pedro da Aldeia com a segurança pública, a proteção da população e o apoio às forças de segurança, contribuindo para o cumprimento de determinações judiciais e para a promoção da ordem pública no município”, afirmou.