Após a batida, a carreta e a motocicleta permaneceram no meio da rodovia - Reprodução

Após a batida, a carreta e a motocicleta permaneceram no meio da rodoviaReprodução

Publicado 10/08/2026 18:18

São Pedro da Aldeia - Um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira (10), - Um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira (10), na RJ-106, na altura de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia . A colisão aconteceu durante a manhã e mobilizou atendimento para a vítima.

Segundo as informações iniciais, o condutor da motocicleta, um homem adulto, ficou ferido e foi socorrido, sendo encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Após a batida, a carreta e a motocicleta permaneceram no meio da rodovia. A situação provocou lentidão e retenção no trânsito na região.

Motoristas e motociclistas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade, principalmente por causa dos veículos ainda na pista.

A reportagem tentou contato com responsáveis pelas informações sobre a ocorrência, mas não localizou o outro lado até a publicação. O espaço segue aberto para esclarecimentos.