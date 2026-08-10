Após a batida, a carreta e a motocicleta permaneceram no meio da rodoviaReprodução
Motociclista fica ferido em acidente com carreta na RJ-106, em São Pedro da Aldeia
Batida aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), e veículos ficaram no meio da rodovia, provocando lentidão no trânsito
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