Sérgio dos Santos Júnior, de 26 anos, conhecido como "Juninho" - Site Procurados

Sérgio dos Santos Júnior, de 26 anos, conhecido como "Juninho"Site Procurados

Publicado 10/08/2026 18:33

São Pedro da Aldeia - Foragido do sistema prisional desde março, um homem apontado pela polícia como gerente do tráfico no Morro dos Milagres foi localizado e recapturado na última terça-feira (4), em São Pedro da Aldeia. - Foragido do sistema prisional desde março, um homem apontado pela polícia como gerente do tráfico no Morro dos Milagres foi localizado e recapturado na última terça-feira (4), em São Pedro da Aldeia. Sérgio dos Santos Júnior, de 26 anos, conhecido como “Juninho” , estava na Rua Miracema quando foi encontrado por policiais do 25º BPM após informações repassadas ao Disque Denúncia.

Segundo a Polícia Militar, as equipes da 2ª Companhia do 25º BPM receberam informações de que um dos responsáveis pelo tráfico na região estaria no endereço. Os agentes fizeram o monitoramento da área e foram até o local, onde localizaram o homem e cumpriram um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

Durante a abordagem, segundo a corporação, nenhum material ilegal foi encontrado com o acusado.

Sérgio estava no regime semiaberto e tinha direito à Visita Periódica ao Lar (VPL). De acordo com as informações policiais, ele deixou a unidade prisional em março, mas não retornou dentro do prazo estabelecido pela Justiça, passando à condição de evadido.

Após a recaptura, o homem foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), para o registro da ocorrência. Em seguida, foi encaminhado para a 127ª DP, em Armação dos Búzios, responsável pelo registro de flagrantes na região.

Ainda segundo a polícia, Sérgio possui outras passagens pelo sistema prisional e registros relacionados a homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A corporação também afirma que ele seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

Depois dos procedimentos legais, o homem foi encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, onde permanece à disposição da Justiça.

Conforme os dados apresentados no caso, a pena total é de oito anos. Desse período, 5 anos, 6 meses e 6 dias já foram cumpridos, restando 2 anos, 5 meses e 24 dias. A condenação está relacionada aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.