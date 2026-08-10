Sérgio dos Santos Júnior, de 26 anos, conhecido como "Juninho"Site Procurados

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Foragido do sistema prisional desde março, um homem apontado pela polícia como gerente do tráfico no Morro dos Milagres foi localizado e recapturado na última terça-feira (4), em São Pedro da Aldeia. Sérgio dos Santos Júnior, de 26 anos, conhecido como “Juninho”, estava na Rua Miracema quando foi encontrado por policiais do 25º BPM após informações repassadas ao Disque Denúncia.
Segundo a Polícia Militar, as equipes da 2ª Companhia do 25º BPM receberam informações de que um dos responsáveis pelo tráfico na região estaria no endereço. Os agentes fizeram o monitoramento da área e foram até o local, onde localizaram o homem e cumpriram um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).
Durante a abordagem, segundo a corporação, nenhum material ilegal foi encontrado com o acusado.
Sérgio estava no regime semiaberto e tinha direito à Visita Periódica ao Lar (VPL). De acordo com as informações policiais, ele deixou a unidade prisional em março, mas não retornou dentro do prazo estabelecido pela Justiça, passando à condição de evadido.
Após a recaptura, o homem foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), para o registro da ocorrência. Em seguida, foi encaminhado para a 127ª DP, em Armação dos Búzios, responsável pelo registro de flagrantes na região.
Ainda segundo a polícia, Sérgio possui outras passagens pelo sistema prisional e registros relacionados a homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A corporação também afirma que ele seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho.
Depois dos procedimentos legais, o homem foi encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, onde permanece à disposição da Justiça.
Conforme os dados apresentados no caso, a pena total é de oito anos. Desse período, 5 anos, 6 meses e 6 dias já foram cumpridos, restando 2 anos, 5 meses e 24 dias. A condenação está relacionada aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.