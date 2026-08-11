Ação ocorreu após denúncias registradas na Ouvidoria do órgãoDivulgação
Procon fiscaliza atendimento preferencial em farmácias de São Pedro
Fiscalização foi realizada após denúncias sobre o atendimento prioritário a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Procon fiscaliza atendimento preferencial em farmácias de São Pedro
Fiscalização foi realizada após denúncias sobre o atendimento prioritário a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Fabinho Costa recebe Medalha Tiradentes na Alerj
Homenagem foi proposta pelo deputado Fred Pacheco em reconhecimento à trajetória e à atuação na vida pública
Foragido desde março, gerente do tráfico é recapturado em São Pedro da Aldeia
Homem de 26 anos foi localizado no bairro Morro dos Milagres após informações do Disque Denúncia
Motociclista fica ferido em acidente com carreta na RJ-106, em São Pedro da Aldeia
Batida aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), e veículos ficaram no meio da rodovia, provocando lentidão no trânsito
Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
Reunião teve como pauta apagões recorrentes e problemas no fornecimento em diferentes bairros
Fábio do Pastel entrega UBS e anuncia novas obras na saúde de São Pedro da Aldeia
Prefeito aposta na ampliação e recuperação da estrutura da rede básica enquanto avança com novas unidades no município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.