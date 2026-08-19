A iniciativa marca cinco anos de atividades de escuta e compartilhamento com a comunidade local sobre o território de São Pedro da Aldeia. - Foto: Reprodução

A iniciativa marca cinco anos de atividades de escuta e compartilhamento com a comunidade local sobre o território de São Pedro da Aldeia. Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2026 12:18

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia recebe a V Semana Decolonial do Patrimônio neste sábado (22), a partir das 14h, na Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia. A programação reúne moradores para uma tarde de histórias, memórias e caminhada pelo território, com o objetivo de reconhecer lugares e contribuir para a construção coletiva do Ecomuseu da Praia da Baleia.

A iniciativa marca cinco anos de atividades de escuta e compartilhamento com a comunidade local sobre o território de São Pedro da Aldeia. A programação é organizada pela Coletiva Gecay, pelo Coletivo Saberes Caiçaras e pela Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia.

Entre as atividades previstas está a contação de história infantil do livro “A Pesca da Tainha na Terra do Sal”, da escritora Júlia Moschen. Também haverá uma roda de histórias do bairro da Baleia e uma merenda caiçara.

A programação inclui ainda uma caminhada pelo território com o Turismo de Base Comunitária da Baleia, conduzida por Azeredo, condutor do TBC e presidente da Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia.

Os organizadores convidam moradores a participar do encontro e compartilhar memórias relacionadas à região. A proposta também é reunir relatos sobre locais que guardam histórias e fazem parte da memória da comunidade.

A atividade é realizada em comemoração ao Dia Nacional do Patrimônio. A Coletiva Gecay é reconhecida como Ponto de Cultura pelo programa Cultura Viva.

