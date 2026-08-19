A iniciativa marca cinco anos de atividades de escuta e compartilhamento com a comunidade local sobre o território de São Pedro da Aldeia. Foto: Reprodução
Semana Decolonial reúne moradores para compartilhar memórias da Praia da Baleia
Atividade será realizada neste sábado (22), com contação de histórias, merenda caiçara e caminhada pelo território
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Dani Martins lança campanha com multidão e reforça corrida por vaga na Alerj
Evento reuniu cerca de 5 mil pessoas, segundo organização, e leva à Região dos Lagos Romário e mensagem de Flávio Bolsonaro
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Em Tamoios, Serginho ouve quiosqueiros e promete solução para trabalhadores
Serginho acompanha início da nova orla do segundo distrito e garante apoio aos trabalhadores
Nas alturas: Daniela encara tirolesa e abre a FLA Araru em clima de festa
Prefeita entra na brincadeira com a criançada em feira que aposta em literatura, cultura e atrações para toda a família, até segunda (17). Cerca de 8 mil alunos devem passar por lá nesta sexta-feira (14)
Fábio do Pastel amplia estrutura de saúde mental com nova entrega
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