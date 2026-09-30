Moradores registraram pedras de gelo encontradas na chuva - Foto: Reprodução

Moradores registraram pedras de gelo encontradas na chuvaFoto: Reprodução

Publicado 30/09/2026 13:43 | Atualizado 30/09/2026 17:31

A chegada de uma frente fria provocou uma mudança brusca nas condições do tempo na Região dos Lagos na noite desta terça-feira (29). Em cidades como São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, a mudança no tempo na Região dos Lagos foi acompanhada por rajadas intensas de vento, queda de granizo e pontos de alagamento. O cenário já era previsto pelas autoridades, que haviam emitido alertas para a possibilidade de condições meteorológicas severas.

Antes da chegada da tempestade, a Defesa Civil orientou os moradores a redobrarem a atenção diante da possibilidade de chuva forte e ventos intensos. Com a mudança nas condições meteorológicas, diferentes áreas registraram acúmulo de água, enquanto a queda de granizo chamou a atenção e provocou apreensão entre moradores.

A ocorrência do temporal também levou equipes de emergência e dos municípios a manterem o monitoramento das áreas atingidas. O objetivo é identificar possíveis danos provocados pelas rajadas de vento e pelo volume de chuva registrado durante a passagem da frente fria pela região.

Chuva forte muda cenário nas cidades

Em São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, moradores registraram momentos de chuva intensa acompanhada por rajadas de vento e granizo. O fenômeno ocorreu durante a noite e alterou as condições do tempo após um período anterior de estabilidade.

A formação de pontos de alagamento esteve entre os efeitos registrados durante a tempestade. O acúmulo de água pode provocar dificuldades de deslocamento e aumentar os riscos para motoristas e pedestres, principalmente em locais onde a drenagem não consegue absorver rapidamente o volume de chuva.

A queda de granizo também foi observada em pontos da Região dos Lagos. As pedras de gelo podem causar danos a veículos, imóveis e estruturas mais frágeis, principalmente quando acompanhadas por ventos fortes.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a extensão dos danos provocados pelo temporal. Também não havia, até a publicação desta reportagem, confirmação de ocorrências mais graves relacionadas à chuva, como pessoas feridas ou grandes prejuízos estruturais.

Defesa Civil mantém orientação aos moradores

A recomendação das autoridades durante tempestades é que a população evite permanecer em áreas de risco e procure abrigo em locais seguros. Durante períodos de vento forte, também é indicado manter distância de árvores, estruturas metálicas, postes e outros elementos que possam oferecer risco de queda.

Moradores devem ainda evitar áreas sujeitas a alagamentos e não tentar atravessar trechos com grande quantidade de água, especialmente quando não for possível avaliar a profundidade ou a força da correnteza.

Equipes municipais e de emergência permanecem em acompanhamento para verificar novos registros e eventuais consequências provocadas pela frente fria. A situação pode ser reavaliada conforme a evolução das condições meteorológicas ao longo das próximas horas.

Até o momento, não foram informados detalhes sobre a existência de danos de maior proporção na Região dos Lagos. As autoridades seguem monitorando os municípios afetados e podem atualizar as orientações caso sejam registrados novos episódios de chuva intensa, vento forte ou granizo.