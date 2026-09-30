Linhas municipais vão operar com horários e itinerários de dias úteis durante o primeiro turno, em 4 de outubro - Foto: Reprodução

Linhas municipais vão operar com horários e itinerários de dias úteis durante o primeiro turno, em 4 de outubroFoto: Reprodução

Publicado 30/09/2026 15:05

São Pedro da Aldeia terá transporte público coletivo municipal gratuito neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Os ônibus municipais vão circular com horários e itinerários dos dias úteis ao longo do dia, ampliando a oferta de viagens para os moradores que precisam se deslocar até os locais de votação.

A gratuidade será válida durante todo o período de operação das linhas municipais neste domingo, respeitando os horários de início e término de cada itinerário. Ao todo, 16 veículos estarão em circulação pelo município. As seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Ônibus terão operação de dias úteis

A operação com os horários e itinerários dos dias úteis tem como objetivo garantir uma oferta maior de viagens durante o período de votação. Os passageiros poderão utilizar gratuitamente as linhas municipais dentro do período regular de funcionamento de cada itinerário. A operação contará com 16 ônibus circulando pelas diferentes áreas do município.

A gratuidade do transporte coletivo nos dias de votação está prevista nas regras eleitorais para o deslocamento de eleitores. A medida vale para o primeiro turno, em 4 de outubro, e para um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Como consultar horários e itinerários

Os moradores de São Pedro da Aldeia poderão consultar previamente os horários e itinerários das linhas municipais por meio dos canais oficiais de informação e pelo aplicativo “No Ponto”.

O aplicativo é gratuito e está disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. A ferramenta permite consultar informações relacionadas à operação do transporte público municipal. Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, a operação foi planejada para garantir o funcionamento do serviço durante o período de votação.

“Nosso trabalho é garantir que o serviço esteja preparado para atender à população de forma organizada e eficiente em uma data de grande importância para o município. A operação foi planejada para assegurar o funcionamento adequado do transporte coletivo ao longo de todo o período de votação”, afirmou.

Com a oferta gratuita, os passageiros poderão utilizar os ônibus municipais sem pagamento de tarifa no domingo. A medida se aplica ao transporte coletivo municipal e segue as regras estabelecidas para o deslocamento de eleitores durante o pleito.