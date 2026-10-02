Anadilson Prates Ferreira, suspeito de se passar por pastor para aplicar golpes em idosas, foi preso em São Pedro. - Foto: Reprodução

Anadilson Prates Ferreira, suspeito de se passar por pastor para aplicar golpes em idosas, foi preso em São Pedro.Foto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 15:41

Um homem suspeito de se passar por pastor para aplicar golpes contra mulheres idosas foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (1º), em São Pedro da Aldeia . Segundo as investigações, Anadilson Prates Ferreira era procurado pela Justiça e vinha sendo investigado havia meses por suposta participação em golpes praticados contra vítimas, principalmente em períodos de pagamento de aposentadorias, benefícios e salários.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema contava com a participação de José Carlos da Silva Batista, responsável por abordar as vítimas. Ele dizia conhecer um pastor que seria capaz de realizar orações, curar doenças e trazer prosperidade. Depois de conquistar a confiança das mulheres, o suspeito as conduzia até Anadilson, que simulava uma oração e afirmava que elas estariam sofrendo algum tipo de problema espiritual.

Substância era usada durante suposta oração

Ainda segundo os investigadores, durante a encenação, Anadilson pedia que as vítimas cuspissem em um pedaço de papel. O material apresentava uma coloração avermelhada, e a reação era utilizada para convencer as mulheres de que havia algo de errado com elas.

A Polícia Civil identificou que a mudança de cor era provocada pelo uso de uma substância química. Segundo os agentes, tratava-se de permanganato de potássio, que, em contato com a saliva, provoca a coloração avermelhada observada durante a suposta oração.

Depois de estabelecer uma relação de confiança com as vítimas, o homem perguntava se elas tinham dinheiro na bolsa. Conforme a investigação, ele dizia que precisava da quantia para realizar uma suposta oração relacionada à vida financeira da vítima.

O dinheiro era colocado em um envelope pardo, que era fechado com fita crepe. No entanto, segundo a polícia, o suspeito devolvia outro envelope, também lacrado, mas que continha bilhetes de loteria em vez do dinheiro.

As vítimas eram orientadas a abrir o envelope somente uma semana depois. Segundo a investigação, a orientação fazia parte do golpe e dava tempo para que os envolvidos deixassem o local antes que as mulheres percebessem que haviam sido enganadas.

Prisão ocorreu após monitoramento

A prisão foi realizada por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), após um trabalho de monitoramento e inteligência. Os dois homens foram localizados na Rodovia Márcio Corrêa, em São Pedro da Aldeia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 1.400 em dinheiro, cuja procedência não havia sido comprovada naquele momento, além da substância química apontada pela investigação como utilizada na abordagem às vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, Anadilson possui registros de envolvimento em golpes desde 2001, na Bahia. Ainda segundo os investigadores, ele chegou a fugir do Complexo Policial de Irecê, em 2016.

A prisão em São Pedro da Aldeia ocorreu em cumprimento a um mandado de recaptura. Após ser detido, Anadilson foi levado para a 125ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.

José Carlos também foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado porque não havia situação de flagrante delito naquele momento.

A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas que reconheçam os envolvidos procurem a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência. A identificação de novos casos pode auxiliar os investigadores a verificar se outras pessoas foram vítimas do mesmo tipo de golpe.

A investigação aponta que a abordagem tinha como alvo principalmente mulheres idosas e ocorria em períodos nos quais as vítimas poderiam estar com dinheiro em mãos devido ao recebimento de aposentadorias, benefícios ou salários.

A reportagem tentou contato com os citados, mas não localizou os envolvidos ou suas defesas. O espaço permanece aberto para manifestação.