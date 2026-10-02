ROMU e Patrulha Maria da Penha na 127ª DP, em Armação dos Búzios - Foto: Reprodução

ROMU e Patrulha Maria da Penha na 127ª DP, em Armação dos BúziosFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 16:11

Um homem investigado por aplicar golpes contra mulheres idosas ao se passar por pastor foi preso na quinta-feira (1º), em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Civil, Anadilson Prates Ferreira era procurado pela Justiça e vinha sendo investigado há meses por suspeita de participar de um esquema que explorava a fé das vítimas para obter dinheiro. A abordagem ocorria principalmente em períodos de pagamento de aposentadorias, benefícios e salários.

De acordo com as investigações, Anadilson atuava com José Carlos da Silva Batista, que seria responsável por abordar as mulheres e convencê-las a procurar um suposto pastor capaz de realizar orações, curar doenças e trazer prosperidade. Depois de conquistar a confiança das vítimas, ele as conduzia até Anadilson, que simulava rituais religiosos para convencê-las de que estariam sofrendo algum tipo de mal espiritual.

Substância química era usada para enganar vítimas

Conforme a Polícia Civil, durante a encenação, o suspeito pedia que as mulheres cuspissem em um papel. Em seguida, o material adquiria uma coloração avermelhada, reação que era apresentada como uma suposta evidência de que havia algo errado com a vítima.

A mudança de cor, segundo os investigadores, era provocada pelo uso de permanganato de potássio, uma substância química que reage em determinadas condições. O efeito era utilizado para dar credibilidade à história contada pelo homem e aumentar a confiança das vítimas na suposta capacidade de realizar orações e afastar problemas espirituais.

Após essa etapa, o investigado perguntava se as mulheres tinham dinheiro na bolsa e solicitava os valores para realizar uma suposta oração voltada à vida financeira.

O dinheiro era colocado em um envelope pardo, fechado com fita crepe. No entanto, segundo a investigação, o suspeito devolvia às vítimas outro envelope, também lacrado, mas que continha bilhetes de loteria no lugar da quantia entregue.

As mulheres eram orientadas a abrir o pacote somente uma semana depois. De acordo com os investigadores, a estratégia permitia que os envolvidos deixassem o local antes que as vítimas percebessem que haviam sido enganadas.

Prisão ocorreu após monitoramento policial

A prisão foi realizada por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), após um trabalho de monitoramento e inteligência. Os dois homens foram localizados na Rodovia Márcio Corrêa, em São Pedro da Aldeia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 1.400 em dinheiro, cuja procedência não havia sido comprovada naquele momento, além da substância química apontada pela investigação como responsável pela coloração avermelhada observada durante o golpe.

Segundo a Polícia Civil, Anadilson possui registros de envolvimento em golpes desde 2001, na Bahia, e teria fugido do Complexo Policial de Irecê em 2016. A prisão realizada na Região dos Lagos ocorreu em cumprimento a um mandado de recaptura.

Após a abordagem, Anadilson foi levado para a 125ª DP e permanecerá à disposição da Justiça. Já José Carlos foi ouvido na delegacia e liberado. Segundo a polícia, não havia situação de flagrante delito que justificasse a prisão dele naquele momento.

A Polícia Civil solicita que possíveis vítimas que reconheçam os envolvidos procurem a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência. O reconhecimento poderá auxiliar os investigadores a identificar outras pessoas que possam ter sido prejudicadas pelo esquema e contribuir para o esclarecimento de casos semelhantes.

A reportagem tentou contato com os citados, mas não conseguiu localizá-los. O espaço permanece aberto para manifestações das defesas e dos envolvidos.