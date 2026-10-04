Danielli Sant?anna e casa onde ela foi encontrada morta - Reprodução

Danielli Sant?anna e casa onde ela foi encontrada mortaReprodução

Publicado 04/10/2026 15:49

Uma mulher foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã deste sábado (3), no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos. A vítima foi identificada como Danielli Sant’anna. Segundo as primeiras informações sobre o caso, ela apresentava marcas que indicariam possível estrangulamento. A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que deverá apurar as circunstâncias da morte e identificar quem esteve com a vítima antes do crime.

De acordo com informações preliminares, Danielli teria sido vista durante a madrugada na companhia de outras pessoas nas proximidades da Praça do Canhão, no Centro de São Pedro da Aldeia. Ainda não há informações oficiais sobre quem seriam essas pessoas ou qual teria sido a relação delas com a vítima.

A mulher foi localizada posteriormente dentro da própria residência, onde equipes policiais e peritos realizaram os procedimentos necessários para preservar o local e recolher possíveis evidências. O material coletado deverá auxiliar na reconstrução dos últimos momentos da vítima e no esclarecimento da dinâmica do crime.

Pertences teriam desaparecido da residência

Além das marcas encontradas no corpo, informações preliminares apontam que alguns pertences pessoais teriam desaparecido da residência. Diante dessa possibilidade, uma das linhas de investigação deverá verificar se houve uma tentativa de roubo antes da morte.

A hipótese de latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte, ainda não foi confirmada pelas autoridades. Neste momento, a possibilidade é tratada como uma das linhas que podem ser analisadas durante a investigação, mas outras circunstâncias também deverão ser consideradas pelos investigadores.

A perícia esteve no imóvel para realizar os levantamentos técnicos e buscar elementos que possam contribuir para a investigação. O trabalho inclui a análise do local e a coleta de possíveis vestígios relacionados à morte.

A dinâmica do crime ainda não foi esclarecida. Também não foram divulgadas informações oficiais que indiquem como a vítima teria sido abordada ou se houve algum tipo de confronto dentro da residência.

Polícia busca esclarecer últimos momentos da vítima

A investigação deverá concentrar esforços na reconstrução das horas que antecederam a morte de Danielli. Entre os pontos que deverão ser apurados está a informação de que ela teria sido vista durante a madrugada acompanhada de outras pessoas no Centro da cidade.

A identificação dessas pessoas poderá ajudar os investigadores a estabelecer uma linha do tempo dos últimos momentos da vítima. Também deverá ser analisado o deslocamento dela entre a região da Praça do Canhão e a residência onde foi encontrada.

Outro ponto que deverá ser esclarecido é o possível desaparecimento de objetos da casa. Caso a informação seja confirmada durante a investigação, os itens poderão ajudar a determinar se houve subtração de bens e se essa circunstância possui relação direta com a morte.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre suspeitos, detenções ou prisões relacionadas ao caso. A autoria e a motivação da morte permanecem desconhecidas.

A investigação também deverá verificar outras possibilidades para esclarecer a circunstância da morte, sem antecipar uma conclusão sobre a motivação do crime antes da conclusão dos trabalhos policiais.

A reportagem buscou informações junto às autoridades responsáveis pela investigação para confirmar detalhes sobre a morte, a possível subtração de pertences e a existência de suspeitos. Até a publicação desta reportagem, não havia sido divulgado um posicionamento oficial com informações conclusivas sobre a autoria ou a motivação do crime.

O caso segue sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço dos trabalhos. O espaço permanece aberto para manifestação da Polícia Civil e de eventuais envolvidos.